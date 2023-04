Suveks maale: millega arvestada suvekodu valikul

Kuna reeglina kolitakse suvilatesse mais või juunis ja septembris tullakse linna tagasi, siis paneb ERGO kodukindlustuse tootejuht Annika Mällo südamele, et kindlustus võiks suvilal kehtida läbi aasta. „Sageli juhtuvad õnnetused just siis, kui inimest ennast suvilas ei viibi, mistõttu ei pruugi majaomanik sellest kohe teada saada ja selleks hetkeks kui suvilasse saabutakse, on kahju ulatus juba oluliselt suuremaks kasvanud, kui ta oleks olnud kohesel avastamisel,“ lisas Mällo.

Suvilatega on ERGO praktikas läbi aastate mitmeid esmapilgul uskumatuid juhtumeid. Näiteks on talvel suvilat külastanud omanikud leidnud eest jäälossi, koos liuväljade ja purikatega – tuli välja, et suvila torustik unustati sügisel tühjendamata, mistõttu torustik külmus ja purunes ning vesi muudkui voolas, kuniks talvine pakane selle ära jäätas. Samuti on olnud juhtumeid, kus tühi suvila on üle võetud kodutute poolt, kes on sinna laagri loonud või on hiired elektrijuhtmeid närinud, millest tekkinud lühise tagajärjel on maja põlema süttinud.