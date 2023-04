Maamessil tutvustati uue kontseptsiooniga BIGAB haagist

Fors MW AS-i tootejuht Sulev Hõbe selgitas, et haagise raam on traditsioonilise keevitamise asemel kokku needitud, mis annab võimaluse haagist vastavalt kliendi soovile kohandada. Samuti on lihtne paigaldada mitmesugust lisavarustust, sest selle paigaldamine on keevitatud raamiga võrreldes lihtsam ja odavam.