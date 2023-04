Maamessil esitleti esmakordselt akutoitel Laski puiduhakkurit

„Kõige suurem eelis on keskkonnasõbralikkus, see on emissioonivaba. Sinna poole me püüdleme ja normid ju järjest enam nõuavad, ” tutvustas Aiatäht OÜ turundusjuht Maire Jürison videoloos ja lisas, et masin annab võimaluse töötada ka seal, kus keskkond eriti tundlik – looduskaitsealal, veekogude ääres jms.