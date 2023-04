Maamessil esitleti Valtra uut Q-seeria traktorit

Taure AS esitles Maamessil täiesti uut traktoriseeriat. Nimelt sai Valtra 5. põlvkonna mudelivalik täiendust täiesti uue seeriaga, mis asetub oma võimsusklassi poolest seniste T- ja S-seeriate vahele. "Seda vahemikku ongi tulnud täitma uus Q-seeria traktor," sõnas Taure AS-i tegevjuht Andres Kontse.

Soomes Valtra inseneride poolt projekteeritud, konstrueeritud ja Suolahti tehases toodetud Q-seeria on ideaalne traktor eelkõige suuremat sorti erinevates valdkondades tegutsevale põllufirmale, kus eeldatakse traktorilt korralikku jõudlust, integreeritud nutikat tehnoloogiat ja võimsust vahemikus 230–305 hj.

"Võib öelda, et viimastel aegadel ongi Eesti põllumajanduses suurem huvi üle 200 hj traktorite vastu. Ka meie enda kliente vaadates just 250 hj ja enam on pakkunud suurt huvi," lisas Kontse.