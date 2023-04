Elektriauto Addax töötab nii kitsastel tänavatel kui tööstushoonetes

„Meie kliimasse sobiv väikekaubik, olenemata sellest, et ta on täiselektriline,” rõhutas Puhastusimport OÜ juhataja Martin Lill ja lisas, et auto kandevõime on kuni 1000kg, mis teeb mitmetele väiksematele ja keskmistele kaubikutele silmad ette. „Sellega saab teha teha pikki tööpäevi ja energiakulu on väiksem,” kinnitas ta.