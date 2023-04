Palmse Traileri roosa haagis toetab vähiravifondi

Palmse Metall OÜ müügijuht Tiit Palm sõnas, et seekord valiti messil näitamiseks ettevõtte üks populaarseimaid ja Skandinaavias enam müüdud mudeleid. Mahuhaagise PT1620L mahutavus on 20m3 ja messi ajaks tehti selle juures ka mitmeid uuendusi: haagisel on Palmse Traileri uuemat tüüpi voolikuhoidja ning tugijalg, mis vähendab survet maapinnale ja kergendab traktori haakimist. "See peaks ideaalselt sobima algavaks viljaveohooajaks suve teises pooles," selgitas Palm.