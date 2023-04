Mecalac´i pöördlaadur töötab edukalt ka kitsastes oludes

EM-Serv esitles Maamessil Mecalac AS750 pöördlaadurit, mille unikaalseks omaduseks on võime tõsta materjali nii masina ette kui külgedele, kaotamata selle juures tõstevõimet.

Lisaks on pöördlaaduril väga hea mobiilsus masina kõigi rataste pööramise võimalustega. "Pöördlaaduri tööraadius on 180 kraadi. Mõnikord lautades on vaja sööta maha panna ühele ja teisele poole, siis saabki vastavalt vajadusele opereerida sellega," tutvustas EM-Servi juhatuse liige Ando Kangur masina häid omadusi.