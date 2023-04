OXBO iseliikuv vaaluteisaldi kindlustab kvaliteetse sööda

Wihuri OÜ tootejuht Janno Broberg tutvustas, et iseliikuvat vaaluteisaldi töölaius on maksimaalselt 12,5 meetrit ja vaalutamine on võimalik keskele või külgedele. "Tema kõige suuremaks eeliseks võiks olla töökiirus - masina maksimaalne töökiirus heades töötingimustes on põllul 25 km/h. Ja ka see, et tema üleskorje on painduv," lisas Broberg ja selgitas, et väikese läbimõõduga, paindlik kogurseade kopeerib maapinda ja kogurseadme kaardus, terasest vedrupiid korjavad üles iga rohulible ilma mulla ja tolmuta. "See kindlustab hea sööda kvaliteedi," sõnas ta.