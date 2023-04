Maamessil sai tutvuda aasta traktori tiitliga pärjatud Fendti traktoriga

Agriland OÜ müügiesindaja Tõnis Suits selgitas, et traktor on esmakordselt varustatud AGCO Power CORE mootoriga, mis on täiesti uus diiselmootorite perekond. "On ka tuleviku poole vaadatud - see sama mootoriplokk töötab ka vesinikuga ja on võimalik ka gaasi peale ehitada," on uus mootor välja töötatud homseid alternatiivseid kütuseid silmas pidades.