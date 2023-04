Arbonics aitab metsa istudades teenida lisatulu läbi süsinikukrediitide

Arbonics OÜ turundusjuht Kärt Johanna Ojamäe selgitas videoloos, et ettevõte pakub maa- ja metsaomanikele võimaluse teenida lisatulu läbi süsinikukrediitide. "Süsinikukrediit tähistab ühte tonni süsinikku, mis on seotud. Ja nagu me teame, siis puud on need, mis seovad väga hästi süsinikku," lisas ta.