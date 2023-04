Deutz-Fahri lintidega teraviljakombaini esitleti Eestis esmakordselt

Deutz-Fahri lintidega teraviljakombaini esitleti Maamessil esmakordselt. "Lintidega kombain on palju stabiilsem. Kombain ei kõigu nii palju, kui on hästi laiad heedrid, lisaks on tal umbes 60% suurem läbivus pehmel pinnasel. Ma olen ise kombainer olnud ja ma tean, et Eesti põllud on sügiseti väga pehmed," tutvustas Deutz-Fahr Baltikumi tootejuht Valdek Küppas uue kombaini häid omadusi.