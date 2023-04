Uus McHale´i kombipress pakub suuremat töökiirust ja tootlikkust

Stokker AS esitles Maamessil McHale Fusion 4 kombipressi, mille näol on tegu uue põlvkonna kombipressiga, mis on seeriatootmises alates 2023. aasta hooajast. "Tegu on täiesti uue seeriaga, mida varem pole toodetud," tutvustas Stokker AS-i põllumajandusmasinate ja -seadmete valdkonna müügijuht Andres Suitso.