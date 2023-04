Usewoodi miniharvester ei jää suurtele tegijatele alla

Eestis toodetud Usewood minimasinad on suurepärased abimehed just noores metsas viimase järgu valgustusraie ja esimese harvendusraie tegemiseks. "Väikesed mõõtmed annavad talle eelise metsas liikumisel, ta ei tekita ka rööpaid," tutvustas Usewood Eesti OÜ juhatuse liige Tõnu Tiivel videoloos.

Masina eeliseks on madalamad ekspluatatsioonikulud ja hind. Samas on praktiliste tööde käigus selgunud, et tootlikkus 0,02-0,04 keskmise väljaraie juures on samas suurusjärgus suurte harvesteridega.