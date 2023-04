Täiselektrilise kompaktlaaduriga säästad 95% kütusekuludelt

Laetud aku garanteerib 8+ tundi tööaega ning aku tühjenedes on võimalik 80% akust täis laadida kõigest kolme tunniga, aku täislaadimine võtab pisut üle viie tunni. Maksimaalne tõstevõimsus on 1,2 tonni.

Kuigi laadur on Eestis olnud vaid mõned kuud, on huvi ettevõtte tegevjuhi Arni Roosmaa sõnul selle kohta isegi päris suur ja väärt abimeheks võiks see olla ka loomakasvatajatele, sest tegu on väga vaikse masinaga, mistõttu ei suurenda masina lärm loomade stessitaset. Rakendada saab seda ka maastikuhoolduses või teehoolduses, sest masinale saab ette panna saha, puhuri, soolapuisturi jms.