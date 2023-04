Eesti maaettevõtja ei julge investeerida

Tema hinnangul ei olegi panga silmis enam probleemiks ebapiisavad tagatised, sest vahepeal on kinnisvara ja maa väärtus tõusnud. Määravaks on pigem intresside tõus ning investeerimisjulguse puudumine.

Kel aga laen juba käes, on Euribori tõusu tõttu sunnitud maksma mitmekordseid laenumakseid, ent Põderi sõnul on ettevõtjad tublid ja tulevad maksetega toime.

Urmas Põlluaas Kuivajõe Farmer OÜst sõnas, et piimahinnad on järsult allapoole läinud ja kuigi ka sisendihinnad on langenud, midagi rõõmustavat siiski ei ole. "Aga oleme varem toime tulnud, tuleme täna ka," oli ta optimistlik. Piimahinna langust selgitas ta olukorraga, kus Euroopas on laod täis saanud, nõudlust ei ole ning hind ongi all.

Kui aasta alguses oli piima tonni hind üle 500 euro, siis osadel tootjatel on see langenud 320-360 vahemikku. Kuivajõe Farmer saab piima tonni eest 490 eurot, nii ei ole Põlluaasal väga millegi üle nuriseda. "See sõltub lepingupartnerist," selgitas ta. Ent kaasteelistega omavahel arutades on jõutud selgusele, et alla 400 euro tonni eest on tootjal juba keeruline toime tulla.