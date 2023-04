Veterinaar vastab: Marutaudi Eestisse levimine on vägagi reaalne

Kõik loomadel kasutatavad vaktsiinid on heaks kiidetud Euroopa Ravimiameti või Eesti ravimiameti poolt. See tähendab, et nende ravimite kvaliteet, ohutus ja tõhusus on teadusuuringutega tõestatud ja need ei põhjusta loomadele üldjuhul terviseriske. Nii nagu kõigi ravimite puhul võib ka marutaudivaktsiini kasutamisel tekkida kõrvaltoimeid nagu süstekoha lühiajaline valulikkus ja turse, kuid enamasti on need kerged ning mööduvad peagi. Vaktsineerimise päeval peaks loomal vältima füüsilist koormust.