Looduskalender ⟩ Muru kasvab kuuldavalt ja sääsed tikuvad tuppa

Ööl vastu esmaspäeva olid väga võimsad virmalised, mida oli näha isegi linna tuledesäras. Noorkuu kaareotsad on virmaliste sähvimisest nii teravaks ihutud, et ainult Veenuse ergas täpike suudab selles rahu säilitada.

Tuttpüti tants ja laugujooks

Linnulaul ongi see, mis on teisiti. Veel nädal tagasi oli suhteline rahu ja vaikus ja külmakõheduse laulutirtsukesed, nüüd aga hõisatakse täiel rinnal. Võro keti ajal hüüdis Tamula hüüp nii kõvasti nagu protestiks samuti pommikõmina vastu. Järvel mängisid tagaajamismänge valge otsaesisega laugud ja vana meremehe põskhabemega tuttpütid. Ei teagi, kes neist saab nüüd paremad pesituskohad, igatahes on valged kühmnokk-luiged paremad kükitamiskohad juba hõivanud.

Herned ja porgandid tuleb maha panna

On hetk, kus lõuna ja põhja vahel on meil kõige suurem ilmaerinevus. Tundub, et umbes kahenädalane. Ja Saaremaa on kõigest ees, seal õitsevad juba toomingad. Ka Tartus on toomedel esimesed nupukesed puhkemas.