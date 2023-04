Üleskutse põllumeestele: anna linnukahjudest kindlasti teada

Kevad on käes ja Eestimaale on saabunud nii siin pesitsevad, kui ka põhja poole liikuvad rändlinnud. Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud rändel olevate haneliste arvukus ja kahjuks ka nende poolt põllumajandusele tehtud kahjud – seda on märganud põllumajandustootjad ise ja tunnistanud ka ornitoloogid ja keskkonnaametnikud.