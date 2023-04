Kuidas mahetoit kooli ja lasteaeda jõuaks?

Sõstra on enda sõnul agar mahetoodete kasutaja ja kinnitas oma kogemusel tuginedes, et mahetoit maitseb paremini. Suurim maitseelamuse on ta saanud näiteks mahekanaga, mis maitseb oluliselt paremini kui intensiivtootmisest tulev liha.

Mahemuna ja -broilereid tootev Bobrovski kinnitas, et ostab ise samuti teiste kodumaiste tootjate mahetooteid, eeskätt kuivaineid. Siin messilgi on tal plaanis toidutelgis sisseoste tegema minna.

Oluline on, et mahetooted jõuaks haridusasutustes laste toidulauale. Sõstra rääkis, et Tartu haridusasutused on tublid mahetoodete kasutajad, küll eri osakaalus.