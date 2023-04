Noor, mine loomaarstiks õppima! Hea palk ja tööpuudust karta pole

Eriti terav puudus valitseb suurloomaarstidest ja praegu töötavate veterinaaride töökoormus on väga suur. Nii tuleb kiiresti leida lahendus, kuidas noori loomaarstiks õppima meelitada. Noot tõdes, et praegust olukorda arvestades tuleks kahekordistada eestikeelsesse loomaarsti õppesse võetavate tudengite arvu.

Paraku pole see sugugi lihtne. Ühelt poolt eeldaks see riigi senisest hoopis suuremat panust. Kui kolitsioonikõnelustel oli loomaarstide puudus küll teemaks, kuid koalitsioonileppes otsesõnu mingit lahendust probleemile ei pakuta.

Veterinaarmeditsiini 4. kursuse tudeng Paškovitš tõdes, et kuueaastane õpe on väga raske ja nõuab õppijailt suurt pingutust. Paraku paljud tudengid langetavad valiku väikeloomade kasuks, sest ei soovita maale elama kolida.

Üks võimalus suurloomaarstide arvu suurendamiseks on kaasata ettevõtjaid, kes tulevasi loomaarste vajavad, näiteks on nii mõnigi neist tudengile õpingu ajal stipendiumi maksnud.

Tiirats tõdes, et veterinaaride põud on üle Euroopa ja Tartust saadud haridusega saaks soovi korral mujalgi tööd leida. Eestis võib aga kindel olla, et haritud veterinaaril tööpuudust karta pole ja palk on korralik.