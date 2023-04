Debatt: kui eesrindlikult Eesti oma loodusressursse väärindab?

Just nimelt kaasaegsus ja natukene oma ajast ees olemine olid paneeli märksõnad. Katre Kõvaski eestvedamisel rajatakse Türile kaerajoogitehast Yook ning kogu tootmine tuleb niivõrd automatiseeritud, et tööjõuvajadus kogu tehase peale jääb alla 10 inimese. Sealjuures on ettevõtte ekspordipotentsiaal väga suur.