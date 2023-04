Eestlased on pärast raiespordi MM-i esimest võistluspäeva medalimängus

Noorteklassis (U24) on eestlaste lootused Peeter Mitti peal, kes on tehnilistel aladel teinud tugeva tulemuse ning hoiab kolme ala järel esimest kohta. Ketivahetus ei õnnestunud küll nii nagu loodetud, kuid sellegipoolest oli üldine tase kõrge ja stabiilne. Langetamise järel saab öelda, kas on lootust medalile ka siin. Langetamises on teinud tugeva tulemuse ette Ricardo Michalik Saksamaalt - punktisummaks 642. See ala annab ka head eeldused kõrgeks üldpunktisummaks.