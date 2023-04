Alo Pettai: Tartu on tuntud kui unine linn, aga praegu on ummikud

Täna algas Tartus Maamess, mida korraldava AS Tartu Näitused juhataja Alo Pettai lootis, et kolme päeva jooksul külastab messi 40 000 kuni 60 000 inimest. “Ma võin ju unistada ka 100 000 külastajast, aga tekib küsimus: kas Tartu linn suudab selle vastu võtta? Tartu on tuntud kui unine linn, aga praegu on ummikud,” muheles ta. “Palun Tartu inimestelt mõistvat suhtumist, et suurüritus on linna tulnud.”