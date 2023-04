Koolid said sortimisjaamad

„Enamus Lääne-Harju valla koole on liitunud Rohelise Kooli programmiga ning jäätmete sorteerimine on õpilastele juba päris selge,” ütles Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. „Oluline ongi hakata muutma inimeste käitumisharjumusi juba varajases eas, nii kasvavad põlvkonnad, kelle jaoks jäätmete sorteerimine on tavapärane.”

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu juhi Margit Rüütelmanni sõnul on jäätmete liigiti kogumine iseäranis populaarne noorte seas. „Ringlusse saab suunata ainult liigiti kogutud jäätmeid ja kui kõik visata ühte kasti, ei ole enamasti võimalik sellest midagi teha. Kui koolilapsed saavad jäätmete liigiti kogumisega hakkama, siis pole täiskasvanutel küll ühtegi vabandust, miks seda mitte teha,“ ütles Rüütelmann.

Sortimisjaamad said Lääne-Harju 6 kooli: Laulasmaa kool, Padise põhikool, Paldiski Ühisgümnaasium, Paldiski Vene Põhikool, Risti kool ja Vasalemma kool. Osa koolidel on mitu maja – kõik majad said omale vajaliku arvu sortimisjaamu – kokku valla peale 35.

Kogemus näitab, et ainult tekkekohal kogumisega õnnestub saada jäätmetest kvaliteetset materjali, mida materjalina ringlusesse suunata. „Kui pakkuda mugavat võimalust tekkekohal jäätmeid liigiti koguda, siis suurem osa inimestest seda ka teeb,“ selgitas Rüütelmann ning lisas, et sama projekt on läbi viidud tänaseks Hiiumaal, Saaremaal ja Muhumaal.

„Projektiga Hiiumaal, Saaremaal ja Muhumaal alustamine oli tingitud just sellest, et kogukond on kokkuhoidev ja väike, lihtne on teha selgitustööd ja ka jälgida muutusi– seetõttu usume, et ka Lääne-Harju vald võidab sellest palju,“ sõnas Rüütelmann.