Eraraha aitaks leevendada spetsialistide nappust

Sel kevadel on palju räägitud veterinaaride puudusest ja vajadusest leida raha lisaõppekohtade loomiseks. Ülle Jaakma sõnul ei ole see ainuke eriala, mis lisarahastust vajab. „Kõrgkoolide rahastus on Eesti riigi jaoks hästi oluline. Me peame kindlustama energia- ja toidujulgeoleku, leidma tasakaalu keskkonnahoiu ja sotsiaalmajanduslike huvide vahel – need nõuavad tarku otsuseid, mille aluseks on teadmised, hea haridus. Kui me kõrghariduse arvelt kaua kokku hoiame, võib see tulevikus kätte maksta,” arutleb Jaakma.

Sisseastumisaeg läheneb. Kas erialad, mis noorte seas populaarsed, on tegelikult ka need, kus spetsialistidest on puudus? Saan aru, et see pole üheplaaniline küsimus: näiteks on meil loomaarstidest kriitiline puudus, aga konkurss loomaarsti erialale on igal aastal suur.

Tõepoolest päris üksühest vastavust tööturu vajaduse ja noorte huvide vahel ei ole. Kui vaatame, mis on meie kõige populaarsemad erialad, siis nimetatud veterinaaria kõrval on hinnatud keskkonnaerialad, loodusturism, maamajandus ja ettevõtlus. Kui vaada tööturu vajadusi, siis loomakasvatajatest on suur puudus, samuti ütlevad põllumehed: „Andke meile rohkem agronoome!” Samas nendele õppekavadele nii suurt tungi ei ole.

Meil ei ole õppekohad jäänud täitmata, aga noored seostavad põllumajandusvaldkonda endiselt raske füüsilise töö ja ebakindla sissetulekuga. Võib-olla on neidki, kes ei tule õppima, sest peavad põllumajandust keskkonda kahjustavaks.