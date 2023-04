Saaremaal külvatakse, Setomaal oodatakse

Uuele saagiringile läheb Helgi ja Pojad ligemale 150 hektari suvinisu ja 100 hektari kaeraga. Taliviljade ja -rapsi all on ligemale 350 hektarit, orased on ilusad ning tõenäoliselt saagikad.

Kliima on muutunud

„Kliimamuutus on ka meile jõudnud, sest kui vanasti Tartumaa mehed juba külvasid, ei saanud meie veel põllule minna ja kui läksid maamessile, neil juba orased tärkasid,” möönis Vainula. „Kliima on ka selles mõttes muutunud, et meie põllud on talvel kolm-neli kuud lumeta, nii et hakkame põllutöid tegema samal ajal kui Tartu mehed ja meile on see toonud kaasa saagikuse tõusu. Saame õigemal ajal põllu peale, õigemal ajal külvid tehtud.”