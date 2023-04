Olukorrast maapiirkondade tööturul: bussiühenduseta ei saa tööle, tööta ei saa elada

Töötuse tase maakonniti erineb – Eesti Töötukassa andmetel on kõige suurem töötuse protsent Ida-Virumaal (12,9%), sellele järgneb Valgamaa (12,3%) ning Põlvamaa (9,8%). Töötukassa kommunikatsiooniosakonna kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles, et töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõu uurin­gu, et saada ülevaade, milliseid ametimehi on töö­turul piisavalt ja milliseid puudu ning millised on piirkondlikud erinevused ja probleemid. „Juba aastaid joonistub ühe suure probleemina välja võimalus mugavalt ja soodsalt liikuda maapiirkondadest sinna, kus on töökohad. Eriti suur on see probleem vahetustega tööde korral, sest bussid lihtsalt ei liigu aegadel, mil oleks vaja tööle jõuda,” ütles Kool.