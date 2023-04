Eesti neiu tööeetika andis väärt töökoha Austraalia põllumajanduses

Töö otsimine Austraalias

„Mina näiteks Gumtreed ei kasuta üldse,” lausus Mari-Liis London, viidates ühele populaarsele kohalikule portaalile, kust leiab kuulutusi põhimõtteliselt kõigest, alustades autodest ning tööpakkumisest-­otsimisest kuni lemmikloomadeni välja. Londoni valikusse kuuluvad tööportaalid Seek ja Agri Labour. Viimane on eestlastele praegu eriti hea kasutada, sest seal on üks eestlanna tööl, kellega saab rääkida töö otsimise teemal, kui tahta põllumajanduses tegutseda. Ja seda enamik töö- ja puhkeaja viisaga läinutest tahavad, sest viisa pikendamiseks on tarvis täis teha nõutud hulk farmipäevi: esimesel aastal 88, teisel kuue kuu jagu. Üks muutus ongi see, et nüüd võib Eesti seljakotirändur Rohelisel Mandril veeta suisa kolm aastat, kui nõutud kohustused täidetud.