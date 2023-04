Riigi otsused on tõmmanud kirjanik Epp Petrone sotsiaalsesse eksperimenti

„Olen sattunud eriti tugevasse sotsiaalsesse eksperimenti. See on hästi eriline aeg, kus me elame,” tunnistas Petrone, kel ilmus äsja maaelu kirjeldav raamat „Meie maaelu”. See on jätk raamatule „Meie taluelu”, kus ta kirjeldas oma elu Setumaa talus koduloomade ja kanade seltsis. „Taluelu raamat oli nagu mulli sees olemine, kus ehitad oma maailma, uurid kanade suhteid, nüüd on mul aga täielik teadmatus, mis elust üldse saab, nagu paljudel teistel Eestis maaelu elavatel inimestel,” kirjeldas Petrone.