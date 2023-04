Rammus muld ja seksiteraapia ehk kuidas edukalt lufat kasvatada

Lufa on algselt hakanud levima Indiast ja tegu on taimega, millele meeldib soojus. „Teda kasvatatakse soojemas kliimas, Indoneesias, Egiptuses, Hiinas ja sellistes kohtades,” rääkis vanemaednik. Eestis kasvatatakse enamasti Egiptuse käsnkõrvitsat (Luffa aegyptiaca Mill). Soojemates riikides kasvab lufa avamaal, Eestis võib seda küll katsetada, aga tuleb arvestada eba­õnnestumisega. „Teda võib proovida avamaal kasvatada, kui enam öökülmaohtu ei ole. Esialgu võib teda mitmekordse kattelooriga katta, aga õues ei suuda me temperatuuri kuidagi reguleerida. Kui temperatuur alla viieteistkümne kraadi langeb, siis võib kasv seisma jääda või taim kahjustada saada. Ta on ikkagi kasvuhoonetaim,” nentis Visnapuu.