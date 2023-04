Puitmaja värvimisel on kuhjaga järgimist nõudvaid reegleid

Maja fassaadi värvimine on mahukas ja tähtis töö, millel on mitu eesmärki. Olulised on nii maja välimus kui ka selle kaitsmine välismõjude eest. Värv kaitseb fassaadi päikese, vihma ja võimalike seenhaiguste eest. Ise tehes on rahaline kokkuhoid märgatav ja vana tõde, et ise tehtud, hästi tehtud, endiselt au sees.