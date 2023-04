KOGEMUSLUGU ⟩ Tahad lemmikut? Siis mine varjupaika!

Loom tuleks võtta õigetel alustel – siis, kui selleks on sobivad tingimused ja tõsine soov. Vale oleks võtta loom vaid haletsusest. Kaastundest võib soovi korral looma küll aidata, pakkudes talle ajutiselt kodu. Sellisel puhul on inimese kodu looma jaoks vaheetapp, kus loom saab nii füüsiliselt kui vaimselt terveneda, et siis päris kodu otsima hakata. Kui teid sedasorti ajutine võimalus kõrvu kikitama paneb, uurige varjupaikadest hoiukodude programmi kohta.

Kui loom võetakse eeldusel, et lapsel oleks vahva, on see lihtsalt vastutustundetu.

Teema, mis tekitab tihti vastakaid arvamusi, on looma võtmine lapsele. See tähendab aga, et lapsevanem suudab oma last kohustada ja panna vastutama lemmiklooma eest. Kui on ikkagi oht, et peale väikest mämmerdamist chihuahua lapsetoa ukse vahelt välja visatakse ning teie peate oma boršisupi pooleli jätma ja temaga sügisesse paduvihma suunduma, siis tõmmake plaanile kiirelt joon peale. Kui loom võetakse eeldusel, et lapsel oleks vahva, on see lihtsalt vastutustundetu.

Ja üleüldse, igal inimesel ei peagi lemmiklooma olema. Kui ei ole aega ega tahtmist, kui ei ole finantse toidu jaoks ja vajaliku arstiabi osutamiseks, ja mis kõige hullem – kui süda on lukus.

Võimalus hüljatud loomale