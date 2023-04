Aiapaviljon viib hoovis nautlemise uuele tasemele

Vitavia Eesti esindaja Marge Laane sõnul on eelkõige hakatud armastama just klaasist aiapaviljone, kus on avar väljavaade ja sees olles säilib tunne, nagu viibiksid õues. „Olgu selleks varahommikuse kohvi ja saiakese nautimine, õdus õhtune raamatulugemine, meelirahustav taimekasvatus, uinak jahedal ajal või mõnus grillipidu sõpradega – aiapaviljon võimaldab nii mõndagi,” loetles ta.

Odavate lahenduste aeg on möödas

Enda jaoks selle õige aiapaviljoni väljavalimine võib Kaldma sõnul olla paras peavalu, sest turul on üks toode uhkem kui teine ja valik võtab silme ees kirjuks. Enamasti on aga kõige aluseks eelarve. „Paljud vaatavad, et toode ehk detailid maksavad 5000–6000 eurot, ja mõtlevad, et mis see kokku­panek ikka maksab. Aga no maksab ikka küll, sest esialgse summa sees on kõigest hunnik puitu, mis on kõik vaja kokku panna, vundament teha ja peale panna ka vettpidav katusekate. Seega tuleb esialgsele hinnale samasugune summa veel otsa panna,” ütles ta.