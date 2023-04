Kevadel saab aiast ja metsast nii abi tervisele kui lisa toidulauale

Nõgesest saab suppi keeta ja ka muffini-, pannkoogi-, karaski- ja leivataina ning kotlettide ja pirukate sisse peita. Ise teen muffineid ja keekse kohupiima ja pohladega. Nõgeste korjamisel kasuta paksemaid kummikindaid ja vala need keeva veega korraks üle, siis ei kõrveta. Toidu sisse pane noored lehed hakituna. Kotlette saab teha nii kartuli kui lihaga. Ja kui nõgest on juba rohkem, siis kuivata ka talveks. Hõõru läbi sõela rootsud välja, siis on hea ka talvel kasutada. Kuivatamiseks sobivad vanemad lehed, neis on rohkem toimeaineid. Nõges soodustab seedimist, on mineraalide ja vitamiinide allikas, vähendab histamiini hulka kehas, alandab põletikke, muudab organismi tugevamaks ja vähendab ka kevadisi allergiaid. Ka viib nõges kevad­väsimuse ja on kasulik pärast pikka ja kurnavat haigust. Nõgesega ei tohi liialdada, kui on kõrgenenud vere hüübivus. Varakevadine nõges on suhteliselt ohutu, kui seda tarbida 1–2 sl päevas. Nõgesest eralduvad kasulikud ained paremini tõmmistes ja toidus.