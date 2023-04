Salatitaimed on kastmise suhtes nõudlikud

Aedsalat (Lactuca sativa L.) kuulub korvõieliste (Asteraceae) sugukonda, salati perekonna (Lactuca) iseloomulik tunnus on piimmahla sisaldus, aedsalat on pikapäeva- ja külmakindel rohttaim. Aedsalat sisaldab märkimisväärsel hulgal E- ja K-vitamiini, samuti mineraalaineid. Maitseomaduste kujundajad on orgaanilised happed. Salatilehti kasutatakse värskelt.