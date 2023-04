Looduskalender ⟩ Katkujuured teevad omamoodi rohepööret

Kuid põnev oli jälgida, kuidas ülased õitsesid Saaremaal juba nädala alguses, aga Kesk-Eesti laupäevasel metsarajal puhkesid õiesilmad otsekui kõndijate rõõmuks.

On aasta, kus sinililled ja ülased on korraga täisõites. Ja on veel midagi, mida ei oska seletada ka mu botaanikutest sõbrad. Nimelt on muidu sel ajal katkujuurtel ainult ilusad punased õisikuvarred, aga tänavu keeravad samal ajal oma rohelust lahti ka lehed. Võimalik, et vahepealne soe andis loa ka kiiresti klorofülli moodustama hakata – omamoodi rohepööre seegi.

Allikad on vett täis

Eelmisel nädalal kutsuti mind jutulõnga heietama kahte erinevasse kohta: Saaremaale ja Järvamaale. Põnev oli sealseid allikaid vaatamas käia. Sain ära näha Mustjala kuulsad Hiieniidi allikad ja tunnistan, et vanarahvas oskas tõesti kummardamise jaoks imeilusad paigad välja valida.

Suurvesi allikates ja ojades on tasapisi taanduma hakanud. Kuid meie suurima väljavooluga allikas, Aravete allikas oli rohkem vett täis, kui ma varem näinud olen. Samuti sulisesid rõõmsalt Pärnu jõe algusallikad Roosna-Allikul. On rõõm näha, et sealse kooli rahvas neid nii hästi korras hoiab.

Aravete allikas. Foto: Kristel Vilbaste

Punalillede rohkus ennustas sõda

Allikad on täis kollaseid varsakapju ja punkarisoengus tarnasid. Tibukollased pajuutud päästavad mesilased näljaajast. Ja mets ei paista enam läbi, toominga leheroseti vahelt piilub juba õisiku ots.