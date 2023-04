OTSE: Maamessil arutletakse, kuidas inimesed Eesti loodusressurssidest rohkem kasu saaks

Kikkuli sõnul on tal hea meel, et sisukast koostööst on aastatega välja kasvanud usalduslik suhe raiespordi eestvedajate ja Eesti Metsaseltsiga, tänu millele on Maamessil au võõrustada raiespordi maailmameistrivõistlusi, mis toob Tartusse 22 riigi parimad sportlased. "Tänu sellele saab kindlasti öelda, et seekordne Maamess on läbi aegade kõige rahvusvahelisem," sõnas Maamessi projektijuht. Kaugemaid külalisi on Tartusse oodata Jaapanist.