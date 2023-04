Fännid utsitasid Saaremaale loomaaeda rajama

„Rahva tungival soovil see loomaaed sündis,” muheles Risto Ränk, üks Saaremaa loomaaia asutajatest. Koroonaajal hakkas ta YouTube’i kanalil Risto Ränk Farming tegema videoid, kuidas ta Saaremaal oma vanaisale kuulunud Tõnu talule elu sisse puhub. Inimesed vaatasid isuga, kuidas ta pardimunasid inkubaatorisse pani, kuidas jäätmejaama materjalist loomadele aeda ehitas ja kuidas talu loomaperre tuli aina uusi ja toredaid liikmeid – sai hea emotsiooni ja õppis hulga uusi asju maaelu kohta. „Tekkis oma fänniklubi, kes hakkas uurima, kas loomi saab ka külastada, ja soovis meie tegemisi ka toetada,” meenutas ta.

Et seadus ei luba loomi näidata rohkem kui seitse korda aastas, samuti ei saa selle eest piletiraha küsida, lõigi ta koos elukaaslase Mirge Argega loomaaia. „Meie algne plaan ei olnud teha loomaaed, aga ühel hetkel saime aru, et meil tõesti on lemmikloomi ikka megapalju,” sõnas ta. Megapalju tähendab arvudesse pannes 600 hingelist, kellest kõik pole küll loomaaia lemmikloomad, osa moodustab ka talu vutifarm.