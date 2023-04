Nädala mõte: nii-öelda vaesemad

Just nii ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, kui Postimehe ajakirjanik temalt automaksu kohta küsis. Et asi täpsem oleks, olgu siin tsitaat: „Automaksuga on nii, et see ei ole sotsiaaldemokraatide esimene eelistus kunagi olnud. Vähemalt minu esimeheks oleku ajal, aga automaksu koha pealt me leppisime kokku selle, et need, kes on nii-öelda vaesemad, kellel on vanemad ja kehvemad autod, pigem maapiirkonna elanikud, et neile tuleb mingi koefitsient. Neid me nii palju ei maksustaks.”