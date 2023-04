Loodusrekordid: Eesti sügavaim allikas asub just selles maakonnas

Rekord nr 29. Sügavaim allikas

Sopa allikas, mis asub Endla looduskaitse­alal. Allikast voolab välja Sopa oja, mis suubub Võllingi ojja ja see omakorda Põltsamaa jõkke. Allikalehter ise on 4,8 meetrit sügav, 6 meetrit lai ja 3 meetrit pikk. Tegu on ka meie metsade rüpes asuva turismiobjektiga. Meie tavalised allikad on pigem väga madalad ja Sopa allikas oma 4,8 meetriga ületab oma sügavuselt kõik teised. Selle täpne tekkelugu on täpsemalt lahti rääkimata, ent sellegipoolest jääb allikas eestlasi enda juurde ootama.