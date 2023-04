Nunnud ja ellujäämisoskused saab kätte ka kooliaiast

„2. ja 3. klassi õpilased külvasid kooliaias teravilju, kuna liitusime agronoom Heino Laiapea algatusega rajada üle Eesti 100 teraviljapeenart vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks,” võis lugeda Kihelkonna kooli kodulehelt. Selgus, et seal kasvatatakse ka köögivilju, millest kokad valmistavad isuäratavaid roogasid. „Õpilased käisid kooliaias peete üles võtmas ja kurke korjamas, avasid nunnunäituse. Kõige väiksem oli Liisa toodud sõrmeotsasuurune tomat ja suurim Rasmuse aias kasvanud kõrvits,” teatas leht.

Kihelkonna kooli direktor Kai Kallas ütles, et kuigi kooliaia elujõulisena pidamine vajab ühiseid jõupingutusi, siis ükski takistus ei suuda segada laste rõõmu, kui nad enda kasvatatud juurviljadest ja tomatitest ise salateid valmistavad või kui lauale tuuakse oma kätega mulda pandud mugulast kasvanud värske kartul. „Ja kui kokatädid ütlevad, et täna sai kooli kasvuhoonest korjatud tomatitest valmistada 60 liitrit hoidiseid.”

Ta mainis, et kool on võtnud suuna mahetoidu kasvatamisele, kuid maheseemnete ja -taimede soetamine on kulukas.