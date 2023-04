Kuidas kaitsta oma kodu nii varga kui veeuputuse eest?

G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala tõdes, et varguste arv on viimasel neljal aastal kasvanud. „Koduomanik saab selle vastu ise palju ära teha. Juba hoovist tuleks ära koristada kõik, mis vargale võib huvi pakkuda. Ripakil asjad meelitavad varga hoovi ja kui ta seal juba on, uurib ta muidki võimalusi. Uksed olgu lukus ja aknad kinni. Vähemalt ukse ees peaks olema valgustus.”