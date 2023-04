Automaatlahendused muudavad kasvuhoone pidamise nauditavaks

Rodoaed.ee esindaja Kalev Pärtna sõnul müüvad nad kõige enam Belgia kasvuhooneid, mis omakorda jagunevad suuruse järgi, alates viiest ruudust kuni kolmekümneruuduse hooneni välja. Pärtna sõnul on kaks peamist asja, mis teevad kasvuhoonete puhul elu lihtsaks: need on automaatne ventilatsioon ja kastmine. „Ülejäänud on mugavusasjad, aga need kaks määravad ära selle, et näiteks puhkusele minnes ei ole tarvis naabrit paluda, et ta su kasvuhoone eest hoolitseks,” tõdes ta.