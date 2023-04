Eestlaste suur huvi teha väikelaevajuhilube ei näita raugemise märke

„Väikelaevajuhiloa omanikke on Eestis üksjagu, kuid kindlasti ei saa öelda, et huvi purjetamise ja merenduse vastu raugeks,” kordasid mõlemad mehed ja lisasid, et paaril eelneval aastal muutus väikelaevajuhiloa tegemine väga populaarseks ja huvilisi oli erakordselt palju. Koroonapiirangute tõttu ei pääsenud inimesed nii kergesti välismaale, mistõttu hakati otsima rohkem võimalusi siinsamas Eestis puhkamiseks ja kindlasti hoogustus sel perioodil ka väikelaevade ostmine.

„Meie kursustele tulevad nii need, kellel varasem kokkupuude purjetamisega praktiliselt puudub, kui ka need, kellel näiteks on sõpruskonnaga ostetud paat ja nüüd on vajadus lubade järele,” ütles Saul. Sama rääkis ka Tiitso. On ka neid, kellel väikelaevajuhiluba on varasemast olemas, kuid kes soovivad oma teadmisi ja oskusi värskendada.

Merehuvilised noored

Nii Sauli kui ka Tiitso koolides pakutakse lisaks ka privaatkursuseid, mis võimaldavad paindlikkust koolituse toimumisajas ja -kohas. „Privaatkursusi eelistavad just pered – isa-ema koos vähemalt 15-aastaste lastega. See on vanusepiir, millest alates võib taotleda väikelaevajuhiluba,” ütles Saul. Nii sirgub Eestis terve uus põlvkond merehuvilisi noori. Ja koolitused toimuvad kevadel, suvel, sügisel, talvel. „Üldiselt tullakse kursustele pigem talvel ja varakevadel, et load enne kevadhooaja algust kätte saada.”