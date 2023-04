ILM ⟩ Idatuultega tuleb Eestisse juba peaaegu suvist õhku

Arvutuse alus on see, et kui õhuniiskus ületab küllastustaseme (mis sõltub tugevalt temperatuurist), siis ülejääv osa veeaurust kondenseerub pilvepiiskadeks ja kui piisku tekib mingist piirist rohkem, hakkavad need vihma või lumena alla sadama. Ilmamudel peab igal arvutuse ajasammul – mis on vaid mõni minut – hindama kondenseeruvat veehulka, mis on kahe suure suuruse (tegelik niiskus ja küllastunud niiskus) väikese vahe arvutamine.