Papli all võeti vastu suuri otsuseid

Linnades on need puud paraku tihti soovimatud ja neid ähvardab alailma raiumisoht, sest kuigi papliallergikuid teadaolevalt väga palju ei leidu, on niinimetatud paplivatt ehk pap­li vili tüütu nähtus, mis suve hakul ringi lendleb. Ent lõppude lõpuks on pappel oma püstise võraga kaunis puu, mida üle ilma aedadesse ilupuuks istutatakse, lisaks nõuab ta vähe hoolt.

Pehme ja lihtsalt vormitav puit on teinud paplist armastatud materjali saetööstuses. Puit on kvaliteetne, kiuline ja vastupidav, selle tekstuur on atraktiivne ja kreemikaskuldne ning sellest valmistatakse mitmesugust mööblit, näiteks on menukas paplipuidust köögimööbel.

Kuid pappel on ka hea helikandja ning sellest meisterdatakse tihti kitarre, flööte ja näiteks trumme. Ajaloost on teada, et sõjakilbid tehti tihti just paplipuidust.

Tuleb märkida, et pappel põleb ruttu; öeldakse, et kui heidad lõkkesse paplipalgi, on see muutunud tuhaks enne, kui tule juurest minema saad. Kuna paplipuu pillub põledes tohutult sädemeid, tuleks sellega olla ettevaatlik.

Igatahes võib väita, et pappel on hea aeda kaunistama, varju pakkuma, kaitseks tuule eest ja ehk on huvitav teada, et just papliga tugevdatakse mõnel pool ka pehmeks muutunud jõekaldaid, sest see kannatab hästi niiskust.

