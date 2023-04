Tahad varajast kartulit? Siis pista mugulad juba toas mulda

Seega arvestage, et mugulatele läheks peale piisavat taimset materjali ja need saaksid pimedas kasvada.

Räägitakse samuti, et tegelikult võib kartuleid kasvõi kartulikoortest kasvatada. „Kui koorel on idukohad alles ja sealt hakkab idu arenema, siis miks mitte koored maha panna,” nõustus Tähtjärv. „Niimoodi on täitsa võimalik kartuleid kasvatada, aga arvestama peab, et kui terve mugul maha panna, siis saab kartul „igaks juhuks”-paketi kaasa ning taim saab mugulast vajalikku niiskust ja toitaineid, aga kui koorel tagavara pole ja tuleb näiteks põud, siis on säärane taim rohkem löögi all kui mugulast kasvav.”

Õuemulla sisse saab mugulad panna, kui mullatemperatuur on vähemalt kaheksa kraadi. Rahvatarkus ütleb, et kartul läheb mulda toomingate õitsemise ajal, siis on muld parajalt soe. Kui plaan on kasvatada katteloori all, siis võib ka varem panna, aga mugulad peavad olema eelidandatud ja muld ette soojendatud, näiteks musta peenrakanga all. Ja pärast mugulate mahapanekut kohe soojale mullale katteloor peale.

Arvestada tuleb kindlasti sellega, et tärganud kartulilehed on väga külmaõrnad, piisab juba nullist, et külm need ära võtaks. Külmavõetud lehtede asemele kasvavad küll uued, kuid taim põeb enne üsna kaua.

Sortidest, mida varajase saagi eesmärgil kasvatada, soovitas Tähtjärv näiteks ‘Solisti’ ja ‘Ranomit’.