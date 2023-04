Elvas tühja kõhtu kannatama ei pea

Enne teist maailmasõda ja ka nõukaajal populaarses kuurortlinnas oli elu toitlustusvaldkonnas vahepeal seisma jäänud. „Kui me selle koha tegime, hakkas riburada pidi neid toidukohti ka juurde tekkima,” kirjeldas Wabriku asutaja Aivo Johanson. Kui veel kuus aastat tagasi oli Elvas üks-kaks toidukohta, siis nüüd on neid üle kümne ja omavahel tehakse ka koostööd. Näiteks eri restoranide nädalate raames. „Mina olen alati seda meelt olnud, et suurem valik on kliendisõbralikum. Kui sa Tartust tuled, teed siin jalutuskäigu. Meil on Elvas üheksa järve, vallas kokku on neid 29. Teed kuskil järve ääres tiiru ära ja tunned, et tahad kõhutäit. Kui toidukohti on rohkem, tekib kindlustunne, et sa ei jää tühja kõhuga,” rääkis Johanson.