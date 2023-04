Maamessil osaleb ligi 450 ettevõtet Eestist ja kaugemalt

Pigem oli tema sõnul korraldusmeeskonnal tükk tegemist, et kõik soovijad seitsme hektari suurusele näituseväljakule ära mahutada. „Maamessi puhul räägitakse palju selle mastaabist. Meile kui korraldajatele on aga väga vastutusrikas ülesanne jälgida, et esikohal on messi sisu ehk raskuskeseme moodustavad põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse ettevõtted,« märkis ta ning lisas, et Maamess on ennekõike erialainimeste kohtumispaik, mille kesksel kohal on tehnika näitus, kus esitletakse põllu- ja metsamasinaid, farmiseadmeid, hooldustehnikat ning toidutööstuse seadmeid. Samuti on esindatud toidutootjad, aiandid ning messitemaatikaga seotud tugiteenused.