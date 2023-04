Teadlaste soovitatud metssigade küttimismaht sai peaaegu täidetud

Eesti Jahimeeste Seltsii juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul oli Keskkonnaagentuuri minimaalne soovitus jahiaastaks suurusjärgus 14 000 isendit. „Küttimiskokkulepped saavutati 12 maakonnas ja lepet ei saavutatud kolmes maakonnas (Võrumaa, Saaremaa ja Põlvamaa). Võrreldes eelnevate aastatega oli jahiaasta eripära selles, et Keskkonnaamet metssigade küttimise kohustust käskkirjaga ei kehtestanud. Ühisel nõupidamisel lepiti kokku, et jahimehed kütivad nii palju kui nad suudavad,“ sõnas Vahtramäe seltsi teate vahendusel.

Selline küttimistulemus tähendab Vahtramäe sõnul seda, et jahimehed on vastutustundlikud ja on aru saanud oma rollist ühiskonnas. „Vaatamata riikliku käsu puudumisele kütiti maksimaalselt võimalik arv metssigu, millega takistati sigade Aafrika katku levikut. Tänu sellele küttimistulemusele pääses nii mõnigi koduseafarm katastroofist,“ sõnas Vahtramäe.